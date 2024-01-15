Черноморец проведет в Турции восемь спаррингов. Известны все соперники

В рабочих планах одесского "Черноморца" на тренировочном сборе в Турции кроме сыгранного ранее контрольного матча с румынским "Петролулом" (1:0) намечено еще восемь спаррингов. Как уже сообщал UA-Футбол, 16 января соперником "моряков" станет венгерский клуб "Уйпешт". Далее по графику подопечные Романа Григорчука сыграют с представителем Африканского континента – "Галакси" из ЮАР (21 января), австрийским "Альтахом" (25 января), северомакедонскими "Стругой" (28 января) и "Брерой" (29 января), армянским "Алашкертом" (1 февраля) и узбекским "Андижаном" (4 февраля).

Львиная доля спарринг-партнеров являются середняками чемпионатов своих стран. Только "Струга" - лидер элитного эшелона северомакедонского футбола, она занимает первое место в турнирной таблице.

Возвращение домой у "Черноморца" запланировано на следующие сутки после матча с "Андижаном".