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Микитишин: Благодарен Кривбассу за то, что поверили в меня во второй раз
Полузащитник вернулся в криворожский клуб
Фото: ФК Кривбас
Новичок "Кривбасса", полузащитник Артур Микитишин дал первое интервью после возвращения в красно-белых:
- Артур, во-первых, поздравляем с возвращением. Какие эмоции испытываешь сейчас?
- Эмоции только самые приятные и положительные. Я рад вернуться в "Кривбасс". Туда, где, можно сказать, я начал свою профессиональную карьеру. Счастлив снова быть частью красно-белой семьи. Очень благодарен "Кривбассу" за то, что поверили в меня во второй раз. Со своей стороны сделаю все, чтобы отблагодарить Клуб хорошим футболом.
- Поддержка главного тренера чувствуется?
- Конечно. Юрий Николаевич доверяет мне, а я ему. Мне приятно работать под руководством высококвалифицированного специалиста.
- В первой части сезона ты сыграл немного. Расскажи об обстоятельствах.
- В "Александрии" у меня была травма, я пропустил много времени. Сейчас уже набираю свою оптимальную физическую форму, дальше будет только лучше. Надеюсь, смогу помочь "Кривбассу" завершить этот сезон удачно.
- Игровой номер 20, потом 7, теперь снова 20...
- Да, в Александрии я играл под седьмым номером. В Кривом Роге у меня снова номер двадцать. Вы спросите почему, а я отвечу: сэкономил деньги Клуба (улыбается).
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