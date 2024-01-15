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Микитишин: Благодарен Кривбассу за то, что поверили в меня во второй раз

Премьер-лига

Полузащитник вернулся в криворожский клуб

Микитишин: Благодарен Кривбассу за то, что поверили в меня во второй раз

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Новичок "Кривбасса", полузащитник Артур Микитишин дал первое интервью после возвращения в красно-белых:

- Артур, во-первых, поздравляем с возвращением. Какие эмоции испытываешь сейчас?

- Эмоции только самые приятные и положительные. Я рад вернуться в "Кривбасс". Туда, где, можно сказать, я начал свою профессиональную карьеру. Счастлив снова быть частью красно-белой семьи. Очень благодарен "Кривбассу" за то, что поверили в меня во второй раз. Со своей стороны сделаю все, чтобы отблагодарить Клуб хорошим футболом.

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- Поддержка главного тренера чувствуется?

- Конечно. Юрий Николаевич доверяет мне, а я ему. Мне приятно работать под руководством высококвалифицированного специалиста.

- В первой части сезона ты сыграл немного. Расскажи об обстоятельствах.

- В "Александрии" у меня была травма, я пропустил много времени. Сейчас уже набираю свою оптимальную физическую форму, дальше будет только лучше. Надеюсь, смогу помочь "Кривбассу" завершить этот сезон удачно.

- Игровой номер 20, потом 7, теперь снова 20...

- Да, в Александрии я играл под седьмым номером. В Кривом Роге у меня снова номер двадцать. Вы спросите почему, а я отвечу: сэкономил деньги Клуба (улыбается).

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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