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Днепр-1 объявил о возвращении из отпуска

Премьер-лига

Игроки прошли медосмотр

Днепр-1 объявил о возвращении из отпуска

Фото: СК Дніпро-1

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Вице-чемпион Украины возвращается к работе для подготовки ко второй половине сезона.

Уже сегодня, 15 января "Днепр-1" вышел из отпуска. В первые дни тренировка команды сочетается с медицинским осмотром. На базе игроки сдают анализы, проходят обследования, посещают профильных специалистов. А в одном из медицинских центров города им также обследуют сердце.

Для медосмотра спортклубовцев распределили на группы. В первый день к врачам пришли Валерий Юрчук, Руслан Бабенко, Владимир Танчик, Яков Кинарейкин, Рамик Гаджиев и ряд молодых футболистов, которые впервые пройдут сборы с основным составом.

Тренировка сегодня состоится во второй половине дня, и на ней команда соберется вместе. А завтра и послезавтра обследование пройдут другие группы футболистов.

В родном городе "Днепр-1" будет работать три дня, после чего отправится на сбор в Турцию. Там подготовка будет состоять из двух этапов: 20 января - 2 февраля и 5 - 17 февраля.

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СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1
Опубликовал: Алина Ерофеева
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