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Вратарь Днепра-1: Будем настраивать себя только на верхнюю часть таблицы
Днепровский клуб вышел из отпуска
Фото: СК Дніпро-1
Голкипер "Днепра-1" Валерий Юрчук пообщался с клубной пресс-службой в первый день после отпуска.
- Валерий, из года в год в первый день после отпуска команда проходит медобследование, затем первая тренировка. Какие ощущения и мысли по поводу этой привычной процедуры?
- Вполне нормальные мысли. Думаю, что каждый по каждому соскучился. Сейчас все проходят привычные процедуры, мы все это пройдем и потом поедем на сборы готовиться к чемпионату.
- В этом году сборы с новым тренерским штабом. Чего-то нового ожидаете?
- Думаю, что ничего нового на сборах для нас не будет. Будет хорошая работа, и дальше уже все зависит от нас, как мы проведем сборы.
- Второй год подряд "Днепр-1" финиширует зимой наверху турнирной таблицы. К чему это обязывает, или как-то дополнительно мотивирует?
- Главное, чтобы мы финишировали так в конце чемпионата, а не в зимний перерыв. Думаю, что мы хорошо подготовимся на сборах к чемпионату и будем настраивать себя только на верхнюю часть таблицы.
- Вторую подряд зиму приходится проводить отпуск во время войны. Что загадывали под новогодней елкой и желали другим?
- Все друг другу желают лишь одного - чтобы был мир, и чтобы мы победили. Ну и конечно, мы можем только благодарить Вооруженные силы Украины за то, что можем продолжать играть в футбол. Убежден, что мы победим и все будет в стране хорошо, - сказал Юрчук.
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