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Перед отъездом на сборы в Словению Рух проведет спарринг с клубом УПЛ

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Также львовяне сыграют с "Trussardi Agency"

Перед отъездом на сборы в Словению Рух проведет спарринг с клубом УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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19 января "Рух" сыграет свои первые спарринги в 2024 году. Поединки пройдут в Винниках на клубной базе "желто-черных". Соперниками львовян станут "Минай" и "Trussardi Agency".

"Trussardi AG" - львовская агентская компания, которая сотрудничает с игроками Львовщины. Компания насчитывает 40 исполнителей. Главным тренером является Николай Лапко.

Оба поединка будут транслироваться в прямом эфире. Посмотреть матчи можно будет на YouTube-канале Ruh TV. Стартовый свисток игры "Trussardi Agency" прозвучит в 13:30, а с "Минаем" - в 16:00.

Напомним, первую часть зимних сборов "Рух" проводит на клубной УТБ. В то же время 21 января львовская команда отправится на сборы в Словению, где сыграет 10 спаррингов с соперниками из Словении, Боснии и Герцеговины, Австрии и Сербии.

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Рух (Львов) ФК Минай
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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