Перед отъездом на сборы в Словению Рух проведет спарринг с клубом УПЛ

19 января "Рух" сыграет свои первые спарринги в 2024 году. Поединки пройдут в Винниках на клубной базе "желто-черных". Соперниками львовян станут "Минай" и "Trussardi Agency".

"Trussardi AG" - львовская агентская компания, которая сотрудничает с игроками Львовщины. Компания насчитывает 40 исполнителей. Главным тренером является Николай Лапко.

Оба поединка будут транслироваться в прямом эфире. Посмотреть матчи можно будет на YouTube-канале Ruh TV. Стартовый свисток игры "Trussardi Agency" прозвучит в 13:30, а с "Минаем" - в 16:00.

Напомним, первую часть зимних сборов "Рух" проводит на клубной УТБ. В то же время 21 января львовская команда отправится на сборы в Словению, где сыграет 10 спаррингов с соперниками из Словении, Боснии и Герцеговины, Австрии и Сербии.