Украинский тренер: У Твердохлеба игровой интеллект лучше, чем у Мудрика

Тренер любительского "Атлета" Дмитрий Мурашенко, который работал с Егором Твердохлебом, рассказал о качествах полузащитника, которые должны раскрыться в "Кривбассе".

"Более сильные партнеры по атаке, более атакующая игра - это именно то, что нужно Егору, чтобы раскрыть свой потенциал. Он раньше играл за команды, которые не были лидерами своих турниров, а когда атакуют редко и малыми силами, то на Егоре концентрировалось слишком много внимания защитников. Теперь все зависит от него.

Антропометрия у Твердохлеба, скорее, не центрального, а крайнего нападающего, вингера. Это если команда играет 4-3-3. "Кривбасс" иногда играет и 4-4-2, в два нападающих. Егор мог бы играть второго форварда в оттяжке, который играет из глубины, ищет свободные зоны, врывается туда, не боится, идет в обыгрыш.

Если есть пространство и Твердохлеб наберет скорость, то может спокойно обыграть одного-двух. В этом плане похож на Мудрика. Только с игровым интеллектом сильнее, по моему мнению. Хотя в плане физической подготовки, техники и скорости - слабее Мудрика, конечно. Но по позиции - примерно так.

В "Минае" Егор забил очень красивый гол после того, как обыграл троих-четверых. Но в УПЛ он это делал иногда. А у меня на любительском уровне - постоянно", - сказал Мурашенко.