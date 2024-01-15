Маккаби Тель-Авив интересуется одним из лидеров Ворсклы - СМИ

Малийский полузащитник "Ворсклы" Ибрахим Кане находится в сфере интересов "Маккаби" Тель-Авив, сообщает ТаТоТаке.

В то же время источник отрицает информацию СМИ о возможных предложениях по игроку со стороны молдавского "Шерифка" и гданьской "Лехии".

Контракт Кане с полтавчанами действителен до лета 2027 года и содержит в себе сумму клаусулы с шестью нулями.

В нынешнем сезоне хавбек провел 21 матч за "зелено-белых" во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

"Маккаби" Тель-Авив лидирует в турнирной таблице чемпионата Израиля.