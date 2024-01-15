"Ставит себя выше других и тянет одеяло на себя", - тренер рассказал о проблемах вингера Шахтера

Известный таджикский тренер Виталий Левченко рассказал о проблемах в своей сборной вингера " Шахтера " Хусрава Тоирова.

– Национальная сборная Таджикистана поехала на свой первый в истории Кубок Азии без полузащитника "Шахтера" Хусрава Тоирова, хотя не имеет звездных фамилий в своем составе. Почему, по вашему мнению, он не попал в заявку?

– Просто он ведет себя неправильно, когда приезжает в национальную или олимпийскую сборную Таджикистана. Он ставит себя выше других ребят. Поэтому его не вызывают. Кроме того, он не подходит по игровым качествам. Тоиров тянет "одеяло" на себя, он не командный игрок. К тому же, в Шахтере он тоже не блещет, почти не играет за основную команду.

Если ты играешь в таком украинском гранде, как "Шахтер", то должен показывать на футбольном поле, что ты не зря попал в такой клуб. Футболист должен доказывать, что заслужил это своей игрой, а не благодаря каким-то агентским вариантам.

Тренеры сборной Таджикистана посмотрели, подумали, и решили отказаться от Тоирова, чтобы и атмосфера в команде была позитивная и доброжелательная, и командная игра строилась не на одном футболисте, который берет мяч и возит его, пытаясь обыграть по пять человек, что заканчивается потерей. Поэтому Тоиров на данный момент и не востребован национальной сборной Таджикистана.

– В чем выражаются его проблемы в поведении?

– Когда есть командное расписание, все футболисты должны его выполнять и придерживаться тех требований, которые устанавливает тренер – как в национальной, так и в олимпийской сборной. А он может себе позволить где-то погулять, и прийти в расположение команды в отель с какой-то девушкой. Какому тренеру такое понравится?