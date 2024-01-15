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Финский опорник не подошел Вересу, на просмотре остаются еще два игрока
Ровненский клуб начал работать над зимними трансферами
nkveres.com
Ровенский "
Как сообщает Sport.ua, футболист приехал в Украину, но не впечатлил тренерский штаб ровенского клуба – контракт с ним подписан не будет.
Впрочем, отмечается, что игрок еще может продолжить карьеру в УПЛ, в одной из других команд нашего чемпионата.
Также в расположении "Вереса" еще находятся два потенциальных новичка: защитник Александр Мельник, ранее выступавший за "Минай" и нападающий из Черногории.
Останутся ли они в Ровно станет известно в ближайшие дни. Еще несколько легионеров приедут в Турцию, где вскоре "Верес" будет проводить тренировочный сбор.
Напомним, что по итогам осенней части сезоне "Верес" занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков.
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