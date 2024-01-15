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Финский опорник не подошел Вересу, на просмотре остаются еще два игрока

Премьер-лига
Обновлено

Ровненский клуб начал работать над зимними трансферами

Финский опорник не подошел Вересу, на просмотре остаются еще два игрока

nkveres.com

Новина українською

Ровенский "Верес" просматривал неназванного опорного полузащитника из Финляндии.

Как сообщает Sport.ua, футболист приехал в Украину, но не впечатлил тренерский штаб ровенского клуба – контракт с ним подписан не будет.

Впрочем, отмечается, что игрок еще может продолжить карьеру в УПЛ, в одной из других команд нашего чемпионата.

Также в расположении "Вереса" еще находятся два потенциальных новичка: защитник Александр Мельник, ранее выступавший за "Минай" и нападающий из Черногории.

Останутся ли они в Ровно станет известно в ближайшие дни. Еще несколько легионеров приедут в Турцию, где вскоре "Верес" будет проводить тренировочный сбор.

Напомним, что по итогам осенней части сезоне "Верес" занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков.

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Верес (Ровно)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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