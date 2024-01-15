"В клуб пишут письма - от Зари ни слуху, ни духу". Вацко раскритиковал особенности работы менеджмента луганчан

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко с недовольством высказался о работе менеджмента " Зари ".

"Просто пример приведу. Один из клубов УПЛ хочет подписать иностранного игрока, контракт которого принадлежит "Заре".

Они написало письмо "Заре", чтобы уточнить ситуацию по возможному трансферу игрока. И все… Ждут, потому что ответа нет… Неизвестно, прочитали в "Заре" это письмо, или нет.

Или еще одна история. "Металлист 1925" должен заплатить "Заре" компенсацию за воспитание молодого игрока. Речь идет о транше в 1,5 млн гривен. Написали письмо – дайте реквизиты, куда перечислить деньги. От "Зари" ни слуху, ни духу.

Так и работает клуб, который представлял Украину в еврокубках. И стоит ли удивляться, что сейчас "Заря" борется за выживание", - сказал Вацко.