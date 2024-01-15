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"В клуб пишут письма - от Зари ни слуху, ни духу". Вацко раскритиковал особенности работы менеджмента луганчан
А может, просто забыли включить факс...
Скриншот: ТК Футбол
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко с недовольством высказался о работе менеджмента "
"Просто пример приведу. Один из клубов УПЛ хочет подписать иностранного игрока, контракт которого принадлежит "Заре".
Они написало письмо "Заре", чтобы уточнить ситуацию по возможному трансферу игрока. И все… Ждут, потому что ответа нет… Неизвестно, прочитали в "Заре" это письмо, или нет.
Или еще одна история. "Металлист 1925" должен заплатить "Заре" компенсацию за воспитание молодого игрока. Речь идет о транше в 1,5 млн гривен. Написали письмо – дайте реквизиты, куда перечислить деньги. От "Зари" ни слуху, ни духу.
Так и работает клуб, который представлял Украину в еврокубках. И стоит ли удивляться, что сейчас "Заря" борется за выживание", - сказал Вацко.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Заря" находится на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 12 очков.
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