Агент: Клаусула Салюка составляет 1 млн евро, но таких предложений у Черноморца и близко нет

Агент Олег Авдыш в комментарии "ТаТоТаке" рассказал о клаусуле защитника " Черноморца " Владимира Салюка.

"Клаусула Салюка действительно есть, и она составляет 1 млн евро. Но по моей инфрмации, таких предложений у "Черноморца" и близко нет.

Я думаю, адекватная цена на Салюка – 300-500 тысяч, возможно с процентом от последующей перепродажи.

Салюк – талантливый парень, но пока что его талант еще не полностью раскрыт и верифицирован во взрослом футболе.

Я не верю, что кто-то за него кто-то даст больше полмиллиона. Не в Украине, не за рубежом.

Насколько я знаю, сейчас 1-2 украинских клуба уровня борьбы за еврокубки интересуются Салюком.

Еще есть интересная информация, что эти интересующие клубы никак не могут понять, кто является агентом игрока, и с кем именно вести переговоры. У него нет официального агента, а есть неофициальные консультанты", - сказал Авдыш.