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Агент: Клаусула Салюка составляет 1 млн евро, но таких предложений у Черноморца и близко нет
Хотя интерес от пары клубов УПЛ присутствует
instagram.com/vova.salyuk
Агент Олег Авдыш в комментарии "ТаТоТаке" рассказал о клаусуле защитника "
"Клаусула Салюка действительно есть, и она составляет 1 млн евро. Но по моей инфрмации, таких предложений у "Черноморца" и близко нет.
Я думаю, адекватная цена на Салюка – 300-500 тысяч, возможно с процентом от последующей перепродажи.
Салюк – талантливый парень, но пока что его талант еще не полностью раскрыт и верифицирован во взрослом футболе.
Я не верю, что кто-то за него кто-то даст больше полмиллиона. Не в Украине, не за рубежом.
Насколько я знаю, сейчас 1-2 украинских клуба уровня борьбы за еврокубки интересуются Салюком.
Еще есть интересная информация, что эти интересующие клубы никак не могут понять, кто является агентом игрока, и с кем именно вести переговоры. У него нет официального агента, а есть неофициальные консультанты", - сказал Авдыш.
Напомним, что в текущем сезоне 21-летний Салюк провел за "моряков" 16 матчей без результативных действий.
Также ранее была информация о том, что летом интерес к защитнику был со стороны "Динамо", но в итоге киевляне свои приоритеты изменили.
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