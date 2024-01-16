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Металлист 1925 провел первую тренировку под руководством Скрипника. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Харьковчане включились в работу

Металлист 1925 провел первую тренировку под руководством Скрипника. ФОТО

metalist1925.com

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"Металлист 1925" вышел из отпуска – команда три дня уделила прохождению медосмотра и тестированию футболистов.

После необходимых тестов, сегодня 15 января, команда провела свою первую тренировку в 2024 году. Эта же тренировка стала первой в "Металлисте 1925" для тренерского штаба во главе с Виктором Скрипником.

Сначала игроки поработали в тренажерном зале, после чего переместились на футбольное поле манежа в Счастливом.

Отметим, что тренерский штаб приобщил к работе с основой двух игроков юношеского состава, а именно полузащитников Самуэля Обинайю и Матвея Панченко.

Напомним, что Виктор Скрипник, который до этого работал с "Ворсклой", был назначен главным тренером харьковской команды в начале января этого года.

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Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
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