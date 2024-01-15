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Минай на 1,5 года продлил контракт с голкипером

Премьер-лига

Без Бандуры у молодежи есть шанс проявить себя

Минай на 1,5 года продлил контракт с голкипером

instagram.com/minaj_footballclub

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай" официально объявил о продлении контракта с 21-летним вратарем Александром Кемкиным.

Новое соглашение рассчитано на 1,5 года – до конца сезона сезона-2024/2025.

Напомним, что основным голкипером "Миная" в осенней части сезона был Александр Бандура, который зимой покинул команду.

В нынешнем сезоне Кемкин не провел ни одного матча за первую команду "Миная". В целом же на его счету две игры за закарпатцев и четыре пропущенных мяча.

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