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Ротаня не убедил. Александрия досрочно вернула на родину эквадорского защитника

Премьер-лига

Хосе Эрнандес вернулся на родину

Ротаня не убедил. Александрия досрочно вернула на родину эквадорского защитника

Новина українською

"Александрия" досрочно разорвала арендное соглашение с эквадорским защитником Хосе Эрнандесом.

Футболист не впечатлил тренерский штаб Руслана Ротаня и возвращается на родину в свой клуб "Макара".

Эрнандес дебютировал за "Александрию" 26 августа 2023 в домашнем матче против "Полесья" (0:3). В общей сложности, провел 5 матчей.

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ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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