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Ротаня не убедил. Александрия досрочно вернула на родину эквадорского защитника
Хосе Эрнандес вернулся на родину
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Футболист не впечатлил тренерский штаб Руслана Ротаня и возвращается на родину в свой клуб "Макара".
Эрнандес дебютировал за "Александрию" 26 августа 2023 в домашнем матче против "Полесья" (0:3). В общей сложности, провел 5 матчей.
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Источник:ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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