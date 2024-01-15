Судаков: Зубков шутит, что после приза игрока года в Шахтере моя цена стала сразу плюс 70 миллионов

Хавбек " Шахтера " Георгий Судаков прокомментировал получение награды лучшему игроку команды по итогам 2023 года.

– Сегодня для команды начался зимний сбор. В начале первой тренировки ты получил приз лучшего игрока года. Ты вел себя довольно застенчиво, но хочу спросить тебя: какие эмоции испытывал внутри и что эта награда значит для тебя?

– Конечно, очень приятно получать такую награду. В том году ее получил Мудрик, до этого – Трубин два года подряд. Очень приятно присоединиться к таким людям в один список.

Хочу поблагодарить болельщиков, потому что как раз за счет их голосов победил. И, конечно, хочу поблагодарить еще команду, потому что это не только моя награда – это награда всей команде.

– Кстати, о болельщиках. Все последние месяцы 2023 именно они выбирали тебя лучшим игроком в каждом месяце, и в конце концов выбрали лучшим игроком года. Насколько лично ты на постоянной основе ощущаешь их поддержку?

– Очень чувствую. И сейчас это не секрет, что многие в соцсетях пишут и постоянно поддерживают, все желают успехов. Конечно, это приятно и окрыляет, придает определенную мотивацию тебе.

Вся шахтерская семья тебя поддерживает и хочет, чтобы я выходил на новый уровень. Я для этого все и делаю. Надеюсь, что они постоянно в меня верят, и я хочу поблагодарить как раз их за это.

– Кстати, как именно в команде тебя поздравили? Что говорили? Может быть, у вас там как-то принято травить друг друга?

– Немного шутят. Зубков постоянно шутит на счет того, что меня продают. Говорит, что в том году отдали Мудрику – и он сразу уехал. Сейчас мне отдали – и моя цена стала сразу плюс 70 миллионов. Но я надеюсь, что он только шутит.

А так, конечно, тоже ребята поздравили, и, как я уже сказал, хочу их поблагодарить, потому что это, в первую очередь наверное, даже их заслуга. Это всеобщая заслуга нашей команды и лично меня.

– Лично ты как считаешь, в чем залог твоего такого прогресса безумного и нынешнего успеха?

– Думаю, что в первую очередь у меня есть цель, цель. Я к ней иду, я многое для этого работаю. У меня есть отдельная мотивация и я хочу просто идти по этой определенной дороге в одном направлении и дойти до своей цели.