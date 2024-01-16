Авраменко - о сборах с первой командой Днепра-1: Хочется проявить себя с лучшей стороны

Защитник Алексей Авраменко - один из игроков "Днепра-1" U-19, который получил шанс проявить себя на сборах с основным составом. Он поделился мыслями и эмоциями от начала первого рабочего дня в новом статусе:

- Считаю, что нам дают такой шанс проявить себя, поехать на сборы с первой командой в Турцию, поэтому надо будет показать себя с лучшей стороны. Главное не волноваться и делать то, что требует главный тренер.

- На медобследовании из-за возможного волнения пульс не был повышен?

- Нет, конечно (улыбается). Никто не волновался, а все уже знали, что будет дальше.

- Какие ожидания именно от сборов?

- Хотелось бы выйти на поле в спарринге и проявить себя с лучшей стороны, а также сблизиться с партнерами и влиться в коллектив.

- С вашей плеяды молодых игроков такой опыт уже имеет Рамик Гаджиев: он и на сборах был, и тренировался с основой, и уже играл в УПЛ. Возможно что-то интересное рассказывал?

- Да-да, всегда поддерживает и помогает освоиться, ведь он в этом коллективе уже немного дольше нас, поэтому помогает со всеми вопросами. Рассказывал в основном общие вещи, ничего особенного, но все это очень полезно.

- Что сказал тренер команды U-19 Имад Ашур по завершении осенней части сезона, зная, что вы уже будете переходить на новый уровень?

- Он поблагодарил за работу, пожелал нам так же прогрессировать и дальше и надеется, что все будет хорошо, - сказал Авраменко.