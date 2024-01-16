Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков: В декабре я играл на уколах
У хавбека была небольшая травма
Скриншот: канал Шахтаря на YouTube
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о своем физическом состоянии на тренировочных сборах.
"У меня была небольшая травма. Еще после матча с "Полесьем" (24 ноября - прим.) у меня пах начал болеть. В последний месяц я играл на уколах. И вот был месяц отдыха. Я полторы недели отдыхал и уже начал тренироваться со своим индивидуальным тренером. В течение трех недель мы хорошо подготовились.
Сейчас была тренировка очень сложная, потому что она была интенсивной без мячей. Мы побегали, тест сделали. Но это нужная тренировка для нашего будущего.
Скажем так, мы его выдержали, потому сегодня немного устали. Но уже с завтрашнего дня начинаем тренироваться и готовиться к нашим целям. А наша цель – Лига Европы и матч против "Марселя", - сказал Судаков.
Популярное сейчас
- Месси снова лучший, будущее Степаненко и страсти вокруг Пихаленка. Главные новости за 15-е января
- Полесье в шаге от подписания 21-летнего хавбека Сан-Паулу
- Великий Месси. Известен лучший игрок 2023 года по версии ФИФА
- Провел только один товарищеский матч. Легионер провалил просмотр в Черноморце
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО