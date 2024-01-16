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Александрия заинтересована в услугах защитника Васко да Гама

Премьер-лига

Бразилец может продолжить карьеру в УПЛ

Александрия заинтересована в услугах защитника Васко да Гама

Фото: Instagram.com/eu_thribeiro

Новина українською

"Александрия" интересуется молодым бразильцем из "Васко да Гама". Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

Речь идет о Зе Виторе. Это 21-летний центральный защитник. Согласно данным источника, украинский клуб сделал официальное предложение по приобретению футболиста и ждет ответ от "Васко".

Также отмечается, что бразилец несколько резонирует с последними заявлениями Руслана Ротаня относительно готовых игроков.

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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Алина Ерофеева
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