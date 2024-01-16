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Оболонь определила лучшего игрока команды 2023 года
Награду получил защитник
Фото: ФК Оболонь
Болельщики "Оболони" выбрали лучшего футболиста команды по итогам 2023 года.
Им стал защитник Владислав Приймак. Он набрал 54% голосов. Игрок опередил Сергея Суханова (32%), Даниила Карася (13%), Игоря Краснопира (1%) и Руслана Черненко (0%).
В этом сезоне Приймак принял участие в 17 матчах "пивоваров" во всех турнирах. Результативными действиями не отличался. Он также становился лучшим игроком "Оболони" в августе.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Оболонь" находится на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков.
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