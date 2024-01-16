Трансферный рекорд ковалевцев. Колос подписал игрока сборной Литвы

"Колос" объявил о подписании форварда сборной Литвы Гитиса Паулаускаса.

Соглашение с 24-летним игрок рассчитано до лета 2026 года. Кроме позиции центрфорварда Гитис может сыграть на правом фланге, а также на позиции "под нападающим".

В прошлом году Паулаускас выступал в Суперлиге чемпионата Албании за команду "Эгнатия" (лидер турнирной таблицы после первого круга), за которую провел 18 матчей и отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

За сборную Литвы нападающий сыграл 11 поединков, в которых забил 2 мяча (оба раза - в отборе Евро-2024). Также в его активе 5 матчей за молодежную сборную Литвы U-21.

Ранее была информация, что сумма трансфера составит 300 тысяч евро, что является рекордом для "Колоса".