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Кривбасс провел тренировку в Испании и показал тренировочную форму от нового спонсора
В Испании к команде присоединились легионеры
Фото: ФК Кривбас
Делегация "Кривбасса" 15 января прибыла на Пиренеи. В тот же день команду ожидала в Аликанте вечерняя тренировка. Здесь сейчас царит теплая зимняя погода, средняя температура днем - до +20 градусов.
К "красно-белым" в Испании присоединились те, кто пропустил начало сборов в Кривом Роге, а именно легионеры Рафаэль Бандейра, Джихад Бизимана, Хрвое Илич и Даниэль Соса. С сегодняшнего дня у "Кривбасса" по две тренировки в день.
Хорошим сюрпризом для всех стала новая тренировочная форма от технического партнера клуба - украинского бренда Strochka. Криворожцы еще летом заключили сотрудничество с производителем одежды.
Напомним, в марте 2023 года "Кривбасс" приостановил выполнение всех рекламных обязательств перед Joma из-за его отношений с РФ.
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