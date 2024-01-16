  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс провел тренировку в Испании и показал тренировочную форму от нового спонсора
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс провел тренировку в Испании и показал тренировочную форму от нового спонсора

Премьер-лига
Обновлено

В Испании к команде присоединились легионеры

Кривбасс провел тренировку в Испании и показал тренировочную форму от нового спонсора

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Делегация "Кривбасса" 15 января прибыла на Пиренеи. В тот же день команду ожидала в Аликанте вечерняя тренировка. Здесь сейчас царит теплая зимняя погода, средняя температура днем - до +20 градусов.

К "красно-белым" в Испании присоединились те, кто пропустил начало сборов в Кривом Роге, а именно легионеры Рафаэль Бандейра, Джихад Бизимана, Хрвое Илич и Даниэль Соса. С сегодняшнего дня у "Кривбасса" по две тренировки в день.

Хорошим сюрпризом для всех стала новая тренировочная форма от технического партнера клуба - украинского бренда Strochka. Криворожцы еще летом заключили сотрудничество с производителем одежды.

Напомним, в марте 2023 года "Кривбасс" приостановил выполнение всех рекламных обязательств перед Joma из-за его отношений с РФ.

Фотогалерея

Кривбасс провел тренировку в Испании и показал тренировочную форму от нового спонсора - фото 1Кривбасс провел тренировку в Испании и показал тренировочную форму от нового спонсора - фото 2Кривбасс провел тренировку в Испании и показал тренировочную форму от нового спонсора - фото 3Кривбасс провел тренировку в Испании и показал тренировочную форму от нового спонсора - фото 4Кривбасс провел тренировку в Испании и показал тренировочную форму от нового спонсора - фото 5Кривбасс провел тренировку в Испании и показал тренировочную форму от нового спонсора - фото 6Кривбасс провел тренировку в Испании и показал тренировочную форму от нового спонсора - фото 7

Читайте такжеУкраинский тренер: У Твердохлеба игровой интеллект лучше, чем у Мудрика

По теме
yellow-arrow
Александрия отправилась на сборы в Турцию - Ротань взял 30 футболистов
yellow-arrow
Заря вышла из отпуска - клуб проведет сборы в Турции
yellow-arrow
Уйдет или останется? Журналист рассказал о ситуации вокруг трансфера Судакова
Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости