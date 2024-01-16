Кривбасс провел тренировку в Испании и показал тренировочную форму от нового спонсора

Делегация "Кривбасса" 15 января прибыла на Пиренеи. В тот же день команду ожидала в Аликанте вечерняя тренировка. Здесь сейчас царит теплая зимняя погода, средняя температура днем - до +20 градусов.

К "красно-белым" в Испании присоединились те, кто пропустил начало сборов в Кривом Роге, а именно легионеры Рафаэль Бандейра, Джихад Бизимана, Хрвое Илич и Даниэль Соса. С сегодняшнего дня у "Кривбасса" по две тренировки в день.

Хорошим сюрпризом для всех стала новая тренировочная форма от технического партнера клуба - украинского бренда Strochka. Криворожцы еще летом заключили сотрудничество с производителем одежды.

Напомним, в марте 2023 года "Кривбасс" приостановил выполнение всех рекламных обязательств перед Joma из-за его отношений с РФ.

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