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Форвард Зари подписал предварительный договор с другим клубом УПЛ

Премьер-лига

Игрок все-таки покинет луганчан

Форвард Зари подписал предварительный договор с другим клубом УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Нападающий "Зари" Даниил Алефиренко подписал предварительное соглашение с "Колосом", сообщает ТаТоТаке.

Трудовой договор с ковалевцами вступит в силу с 1 июля 2024 года, когда закончится его срок действия контракта с луганчанами.

Источник не исключает ситуации, когда клубы попытаются договориться о переходе Даниила уже этой зимой. В таком случае "Заря" должна получить денежную компенсацию.

Ранее сообщалось, что луганский клуб стремится продлить соглашение со своим полузащитником.

В текущем сезоне Алефиренко провел 18 матчей за "черно-белых" во всех турнирах и отметился 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

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Заря (Луганск) Колос (Ковалевка) Данил Алефиренко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
16.01.2024 в 14:31
Алефиренко твоя команда ЧО--Одесса ждёт и не выделывайся --ты же сам хочешь этого перехода
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
16.01.2024 в 14:31
Алефиренко твоя команда ЧО--Одесса ждёт и не выделывайся --ты же сам хочешь этого перехода
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