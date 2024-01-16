Форвард Зари подписал предварительный договор с другим клубом УПЛ

Нападающий "Зари" Даниил Алефиренко подписал предварительное соглашение с "Колосом", сообщает ТаТоТаке.

Трудовой договор с ковалевцами вступит в силу с 1 июля 2024 года, когда закончится его срок действия контракта с луганчанами.

Источник не исключает ситуации, когда клубы попытаются договориться о переходе Даниила уже этой зимой. В таком случае "Заря" должна получить денежную компенсацию.

Ранее сообщалось, что луганский клуб стремится продлить соглашение со своим полузащитником.

В текущем сезоне Алефиренко провел 18 матчей за "черно-белых" во всех турнирах и отметился 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.