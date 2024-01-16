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Заря вышла из отпуска - клуб проведет сборы в Турции

Премьер-лига

Стартует подготовка ко второй части сезона

Заря вышла из отпуска - клуб проведет сборы в Турции

instagram.com/zoryaluhansk

Новина українською

Сегодня, 16-го января "Заря" вышла из отпуска. Луганчане начинают подготовку ко второй части сезона.

В Киеве луганский клуб пробудет несколько дней, пройдет медосмотр и проведет несколько тренировок. А уже 19-го числа "черно-белые" отправятся на сборы в Турцию.

Именно здесь "Заря" пробудет до середины февраля. За это время команда сыграет кучу товарищеских матчей, которые, скорее всего, будет транслировать в координации с FootballHub.

Ранее сообщалось, что пока тренерский штаб "Зари" не изменился. Футболисты будут готовиться к весенней части сезона под руководством Юрия Коваля.

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Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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