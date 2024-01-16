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Александрия отправилась на сборы в Турцию - Ротань взял 30 футболистов
"Горожане" будут готовиться к весенней части сезона в Анталии
Фото: ФК Олександрія
Сегодня, 16 января, "Александрия", клубным автобусом, взяла курс на Молдову, откуда и отправится в турецкую Анталию.
В распоряжении тренерского штаба Руслана Ротаня на зимних сборах будут следующие игроки:
- Голкиперы: Виктор Долгий, Георгий Ермаков, Никита Шевченко, Роман Шерехора
- Защитники: Антон Кравченко, Роман Савченко, Сергей Логинов, Данил Скорко, Александр Мартынюк
- Полузащитники: Ярослав Базаев, Александр Беляев, Альвина Хуан Безерра, Даниил Ващенко, Рейс Насименто Джуниор Джевани, Иван Калюжный, Владислав Калитвинцев, Кирилл Ковалец, Юрий Копина, Денис Костышин, Артем Кулаковский, Хулио Мадисон, Николай Михайленко, Родион Плакса, Кирилл Сигеев, Евгений Смирный, Денис Шостак, Артем Шулянский
- Нападающие: Андрей Кулаков, Богдан Кобзарь, Владислав Погорелый
Напомним, что в воскресенье, 21 января, "горожане" проведут свой первый спарринг. Соперник - самый титулованный клуб Болгарии - футбольный клуб "Левски".
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Источник:ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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