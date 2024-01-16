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Полесье ребусом в стиле Ермака анонсировало новичка из системы Арсенала

Премьер-лига

Пытаемся разобраться, кто же это будет

Полесье ребусом в стиле Ермака анонсировало новичка из системы Арсенала

instagram.com/fcpolissya

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Житомирское "Полесье" своеобразно анонсировало новичка клуба, в стиле руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, зашифровав пару ребусов на эту тему.

В первом сообщении "Полесье" намекает на трансферную бомбу, причем по словам клуба, подсказка по игроку есть уже в этом сообщении.

Через час житомиряне опубликовали шифр из 5 эмодзи: цепь, эмблема лондонского "Арсенала", флаги Швейцарии и Франции, а также нога.

У болельщиков по этому поводу сразу появилось куча вариантов, однако наиболее популярным является Яссин Фортюне.

24-летний француз с 2015 по 2018 год находился в системе "Арсенала", а сейчас играет за швейцарский "Сьон". В 16 матчах сезона на счету правого вингера 1 голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.

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