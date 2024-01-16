Зинченко из-за травмы может пропустить третий подряд матч Арсенала

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко может пропустить еще один матч своей команды.

Как сообщает журналист британского Evening Standard Саймон Коллингс, украинец близок к возвращению, однако все-таки еще не окончательно восстановился после травмы икроножной мышцы.

Его участие в матче 21-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас", который состоится в субботу, 20 января, все еще остается под вопросом.

Напомним, из-за травмы Зинченко пропустил последние два матча "Арсенала": против "Фулхэма" в АПЛ и "Ливерпуля" в Кубке Англии. Причем оба эти матча "канониры" проиграли.