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Зинченко из-за травмы может пропустить третий подряд матч Арсенала

Премьер-лига

Британские источники пишут о том, что украинец еще не восстановился окончательно

Зинченко из-за травмы может пропустить третий подряд матч Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко может пропустить еще один матч своей команды.

Как сообщает журналист британского Evening Standard Саймон Коллингс, украинец близок к возвращению, однако все-таки еще не окончательно восстановился после травмы икроножной мышцы.

Его участие в матче 21-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас", который состоится в субботу, 20 января, все еще остается под вопросом.

Напомним, из-за травмы Зинченко пропустил последние два матча "Арсенала": против "Фулхэма" в АПЛ и "Ливерпуля" в Кубке Англии. Причем оба эти матча "канониры" проиграли.

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Источник:
Evening Standard
Опубликовал: Михаил Черныш
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