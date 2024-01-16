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Снова без Брагару. Черноморец потерпел свое первое поражение в Турции

Премьер-лига
Обновлено

Одесситы проиграли венгерскому Уйпешту

Снова без Брагару. Черноморец потерпел свое первое поражение в Турции

instagram.com/fcchornomorets

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 16 января, "Черноморец" провел свой второй спарринг на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником "моряков" был середняк венгерского чемпионата "Уйпешт".

При этом, нужно отметить, что в матче снова не принял участие Максим Брагару, по которому идут переговоры с "Динамо".

"Черноморец" откровенно провалил первую половину матча – венгры были откровенно лучше и забили до перерыва три сухих гола.

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После перерыва "моряки" несколько активизировались (или "Уйпешт" уснул), но смогли забить только один ответный гол (отличился Штогрин).

1:3 – первое поражение команды Григорчука на сборах.

Свой следующий спарринг "моряки" проведут 21 января против экзотической команды "Галакси" из ЮАР.

"Уйпешт" (Будапешт, Венгрия) – "Черноморец" 3:1

Голы: Амброуз (7), Анцулас (29), Мак (35) – Штогрин (52).

"Черноморец": 1 Варакута (31 Билык, 46), 9 Путря (капитан) (21 Ухань, 66), 3 Ермаков (4 Сытников, 46), 5 Гучек (34 Дебелко, 58), 11 Бойчук (30 Данилюк, 46) ), 27 Васильев (35 Граждан, 66), 7 Кузык (33 Пшеничнюк. 66), 8 Шпорн (32 Присяжнюк, 66), 77 Штогрин, 39 Бадибанга (18 Голуб, 66), 20 Авагимян (70 Иеде, 46).

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Черноморец (Одесса) Уйпешт
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
16.01.2024 в 18:45
ГРИ становиться похож на Ротаня много говорит --есть одно отличие ГРИ ТРЕНЕР --РОТАНЬ ФИЗРУК
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
16.01.2024 в 18:45
ГРИ становиться похож на Ротаня много говорит --есть одно отличие ГРИ ТРЕНЕР --РОТАНЬ ФИЗРУК
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