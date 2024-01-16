Брагару не участвовал в спарринге Черноморца из-за травмы

В лагере одесского "Черноморца", который находится на тренировочном сборе в Турции, утро началось с поздравлений. Они звучали в адрес полузащитника Артура Авагимяна, ныне празднующего 27-летие. В этот день именинник принял участие в очередном, втором по счету, контрольном матче, в котором спарринг-партнером "моряков" стал венгерский клуб "Уйпешт". В нем подопечные Романа Григорчука пытались взять реванш за поражение в бывшем спарринге на турецкой земле (0:3), однако этого им сделать не удалось. Венгры снова оказались сильнее, уже в первом тайме "отгрузив" в ворота Даниила Варакуты три мяча. На 7-й минуте нигерийский легионер Петер Амброзе открыл счет, на 29-й грек Гиоргас Анцулас его удвоил, а на 35-й немец Лука Мак довел преимущество "Уйпешта" до крупного.

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В перерыве матча тренерский штаб "Черноморца" произвел сразу четыре замены, а затем в течение второго тайма в игру вступили еще шесть игроков. Полный поединок отыграл только Андрей Штогрин, которому и суждено было стать автором единственного гола в составе одесситов. Это он сделал на 52-й минуте.

В этой встрече не участвовал Максим Брагару, который, по словам Романа Григорчука, восстанавливается после повреждения.