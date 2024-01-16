Днепр-1 огласил имена спарринг-партнеров на турецком сборе

" Днепр-1 " определился со спарринг-партнёрами на учебно-тренировочном сборах в Турции.

Днепряне запланировал 7 контрольных матчей, при этом стоит отметить, что многие соперники команды Калитвинцева являются чемпионами или лидерами текущего чемпионата в своих странах.

Календарь спаррингов "Днепра-1" выглядит следующим образом, а о возможных изменениях клуб обещает оперативно информировать.

25 января – "Штурм" (Австрия)

30 января – "Черно Море" (Болгария)

2 февраля – "Ракув" (Польша)

6 февраля – "Дечич" (Черногория)

10 февраля – "Аркадаг" (Туркменистан)

13 февраля – соперник уточняется

16 февраля – РФШ (Латвия)