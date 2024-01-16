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Днепр-1 огласил имена спарринг-партнеров на турецком сборе
Предварительно у днепрян запланировано семь спаррингов
scdnipro1.com.ua
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Днепряне запланировал 7 контрольных матчей, при этом стоит отметить, что многие соперники команды Калитвинцева являются чемпионами или лидерами текущего чемпионата в своих странах.
Календарь спаррингов "Днепра-1" выглядит следующим образом, а о возможных изменениях клуб обещает оперативно информировать.
25 января – "Штурм" (Австрия)
30 января – "Черно Море" (Болгария)
2 февраля – "Ракув" (Польша)
6 февраля – "Дечич" (Черногория)
10 февраля – "Аркадаг" (Туркменистан)
13 февраля – соперник уточняется
16 февраля – РФШ (Латвия)
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