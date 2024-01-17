Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не Минай. Известна команда УПЛ, которая допустила больше всего ударов в створ своих ворот
У харьковчан действительно были серьезные проблемы в обороне
metalist1925.com
"
По данным Wyscout, соперники "Металлиста 1925" пробивали в створ ворот харьковчан 307 раз. При этом, харьковчане и пропустили самое большое количество голов в УПЛ – 28.
Команды, допустившие больше ударов в створ собственных ворот:
1. "Металлист 1925" – 307 (28 пропущенных голов)
2. "Черноморец" – 249 (24 пропущенных гола)
3. "Минай" – 233 (24 пропущенных гола)
4. "Оболонь" – 225 (22 пропущенных гола)
5. "Верес" – 222 (26 пропущенных голов)
Популярное сейчас
- Реал сделал последнее предложение Мбаппе. Клуб требует письменное согласие
- Хави готов попрощаться с двумя ключевыми игроками
- Вместо Моуриньо. Рома назначила легенду клуба новым главным тренером
- Лунин отреагировал на триумф Реала в Суперкубке Испании
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО