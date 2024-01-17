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Не Минай. Известна команда УПЛ, которая допустила больше всего ударов в створ своих ворот

Премьер-лига
Обновлено

У харьковчан действительно были серьезные проблемы в обороне

Не Минай. Известна команда УПЛ, которая допустила больше всего ударов в створ своих ворот

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" стал командой, которая допустила наибольшее количество ударов в створ своих ворот в осенней части текущего сезона УПЛ.

По данным Wyscout, соперники "Металлиста 1925" пробивали в створ ворот харьковчан 307 раз. При этом, харьковчане и пропустили самое большое количество голов в УПЛ – 28.

Команды, допустившие больше ударов в створ собственных ворот:

1. "Металлист 1925" – 307 (28 пропущенных голов)

2. "Черноморец" – 249 (24 пропущенных гола)

3. "Минай" – 233 (24 пропущенных гола)

4. "Оболонь" – 225 (22 пропущенных гола)

5. "Верес" – 222 (26 пропущенных голов)

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Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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