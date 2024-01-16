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Кевин сегодня присоединится к Шахтеру в Турции

Премьер-лига
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Официально о трансфере объявят на днях

Кевин сегодня присоединится к Шахтеру в Турции

фото из свободных источников

Новина українською

Вингер "Палмейраса" Кевин, над трансфером которого работает "Шахтер", сегодня, 16 января, должен завершить прохождение медосмотра, после чего присоединится к своей новой команде на сборах в Турции, сообщает INFOS Palestra.

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Официальное объявление о трансфере должно состояться сегодня-завтра, и игрок приступит к работе в новом клубе.

Ранее СМИ писали, что "горняки" заплатят за парня порядка 15 млн евро.

На взрослом уровне Кевин провел 11 матчей за "Палмейрас", забив 1 гол. В составе команды U-20 сыграл 42 игры, в которых отличился 15 голами и 6 ассистами.

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Источник:
INFOS Palestra
Опубликовал: Михаил Черныш
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