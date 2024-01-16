Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кевин сегодня присоединится к Шахтеру в Турции
Официально о трансфере объявят на днях
фото из свободных источников
Вингер "Палмейраса" Кевин, над трансфером которого работает "
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Официальное объявление о трансфере должно состояться сегодня-завтра, и игрок приступит к работе в новом клубе.
Ранее СМИ писали, что "горняки" заплатят за парня порядка 15 млн евро.
На взрослом уровне Кевин провел 11 матчей за "Палмейрас", забив 1 гол. В составе команды U-20 сыграл 42 игры, в которых отличился 15 голами и 6 ассистами.
Популярное сейчас
- Бавария заинтересовалась Луниным. Клуб видит в нем замену Нойеру
- Форвард Зари подписал предварительный договор с другим клубом УПЛ
- Кривбасс провел тренировку в Испании и показал тренировочную форму от нового спонсора
- Динамо окончательно определилось по поводу трансфера лидера Днепра-1
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО