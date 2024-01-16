Динамо начало подготовку к весенней части сезона. ФОТО

" Динамо " приступило к подготовке к весенней части сезона, первый этап которой пройдет на тренировочной базе "бело-синих" в Вите-Литовской.

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Собравшись после отпуска 12 января, игроки прошли плановое медобследование, в эти же дни начались ежедневные тренировки. Команда уже работает с мячом на натуральном газоне, хранившемся под защитной пленкой и в современном фитнес-центре тренировочной базы.

В Киеве "динамовцы" будут тренироваться до конца недели, а в воскресенье отправятся в Турцию, где продолжат подготовку к возобновлению сезона и будут проводить контрольные матчи.