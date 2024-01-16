  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо начало подготовку к весенней части сезона. ФОТО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо начало подготовку к весенней части сезона. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Игроки прошли медосмотр и начали работу

Динамо начало подготовку к весенней части сезона. ФОТО

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" приступило к подготовке к весенней части сезона, первый этап которой пройдет на тренировочной базе "бело-синих" в Вите-Литовской.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Собравшись после отпуска 12 января, игроки прошли плановое медобследование, в эти же дни начались ежедневные тренировки. Команда уже работает с мячом на натуральном газоне, хранившемся под защитной пленкой и в современном фитнес-центре тренировочной базы.

В Киеве "динамовцы" будут тренироваться до конца недели, а в воскресенье отправятся в Турцию, где продолжат подготовку к возобновлению сезона и будут проводить контрольные матчи.

По теме
yellow-arrow
Биловар: Четыре победы в четырех матчах - эмоции от работы с Шовковским только положительные
yellow-arrow
Срна и Дуляй порешали. Шахтер отправит Кастильо в аренду в Партизан
yellow-arrow
Денежное усиление Колоса и возвращение ветерана в Минай. Таблица трансферов клубов УПЛ
Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости