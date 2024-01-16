Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо начало подготовку к весенней части сезона. ФОТО
Игроки прошли медосмотр и начали работу
fcdynamo.com
"
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Собравшись после отпуска 12 января, игроки прошли плановое медобследование, в эти же дни начались ежедневные тренировки. Команда уже работает с мячом на натуральном газоне, хранившемся под защитной пленкой и в современном фитнес-центре тренировочной базы.
В Киеве "динамовцы" будут тренироваться до конца недели, а в воскресенье отправятся в Турцию, где продолжат подготовку к возобновлению сезона и будут проводить контрольные матчи.
Популярное сейчас
- Хави готов попрощаться с двумя ключевыми игроками
- Бавария заинтересовалась Луниным. Клуб видит в нем замену Нойеру
- Форвард Зари подписал предварительный договор с другим клубом УПЛ
- Предшественники Владислава Вакулы. Знаменитые гуляки украинской Премьер-лиги
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО