Защитник Вереса: Мы не выглядели безнадежным аутсайдером

Защитник " Вереса " Евгений Шевченко подвел итоги первой части сезона УПЛ.

– Мы не выглядели безнадежным аутсайдером. По многим показателям мы находились в топ-3 по ходу чемпионата. Но где-то, как говорится, нам не хватало фарта. Много очков мы недобрали. Не случайно видел статью, что мы не по праву занимаем то место, где сейчас находися.

— К какому футболу стремился Сергей Лавриненко?

— Сергей Дмитриевич хотел, чтобы мы играли в агрессивный и атакующий футбол. Он очень много уделял внимания тактике. Поначалу были очень неплохие игры в нашем исполнении. Но потом где-то из-за того, что у нас не было положительного результата, мы потеряли уверенность. И на фоне этого всего был некоторый спад. В конце результаты немного улучшились.

– Ты лично в этом сезоне дебютировал на уровне УПЛ. Насколько ощутима разница между уровнем этого турнира и низших лиг, в которых ты выступал раньше?

— Разница есть и достаточно ощутима. Здесь все гораздо быстрее, интенсивнее. Ну и уровень команд обычно намного выше. Есть клубы, такие как "Шахтер", "Динамо", которые постоянно представляют нашу страну на евроарене. Против таких команд всегда интересно сыграть.

— Тем не менее, ты забил 2 гола в УПЛ. В частности, в ворота "Шахтера", когда вы отобрали очки у чемпиона. Какие эмоции были?

– Эмоций было много. Это была моя дебютная игра в УПЛ и сразу против "Шахтера". Честно говоря, узнал о том, что буду играть в стартовом составе буквально на предигровой установке. Для меня это было внезапно. Но тем не менее дебют получился удачным.

— Вы уже около недели вышли из отпуска. Чем занимаетесь и какие у команды планы на зимнюю паузу?

– Сейчас работаем в двухразовом режиме. Чередуем тренировку как на поле, так и в тренажерном зале. По плану 19 января должны выезжать в Турцию. Там и начнётся основная подготовка. Очень хотим как можно лучше подготовиться. Будем работать на максимуме.