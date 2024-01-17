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Кулеба: Когда я был молодой, то жил Динамо, знал команду до третьего состава
Но и сейчас министр болеет за киевлян
фото из свободных источников
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что он до сих пор является болельщиком киевского "
"Когда был молодой, то жил этим, жил "Динамо". Яркие впечатления – победа над "Реалом" 2:0 в Лиге чемпионов. Думаю, тогда я знал "Динамо" до третьего состава, покупал газету Команду, журнал "Футбол". Сейчас, честно говоря, нет времени смотреть футбол в прямой трансляции.
Но теперь после каждого матча "Динамо" смотрю обзоры в Youtube. Так глубоко уже не слежу, но болею за "Динамо", – сказал Кулеба.
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