Кулеба: Когда я был молодой, то жил Динамо, знал команду до третьего состава

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что он до сих пор является болельщиком киевского " Динамо ".

"Когда был молодой, то жил этим, жил "Динамо". Яркие впечатления – победа над "Реалом" 2:0 в Лиге чемпионов. Думаю, тогда я знал "Динамо" до третьего состава, покупал газету Команду, журнал "Футбол". Сейчас, честно говоря, нет времени смотреть футбол в прямой трансляции.

Но теперь после каждого матча "Динамо" смотрю обзоры в Youtube. Так глубоко уже не слежу, но болею за "Динамо", – сказал Кулеба.