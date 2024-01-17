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Кулеба: Когда я был молодой, то жил Динамо, знал команду до третьего состава

Премьер-лига

Но и сейчас министр болеет за киевлян

Кулеба: Когда я был молодой, то жил Динамо, знал команду до третьего состава

фото из свободных источников

Новина українською

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что он до сих пор является болельщиком киевского "Динамо".

"Когда был молодой, то жил этим, жил "Динамо". Яркие впечатления – победа над "Реалом" 2:0 в Лиге чемпионов. Думаю, тогда я знал "Динамо" до третьего состава, покупал газету Команду, журнал "Футбол". Сейчас, честно говоря, нет времени смотреть футбол в прямой трансляции.

Но теперь после каждого матча "Динамо" смотрю обзоры в Youtube. Так глубоко уже не слежу, но болею за "Динамо", – сказал Кулеба.

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Источник:
Бомбардир
Опубликовал: Михаил Черныш
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