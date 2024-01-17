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Шахтер на сборах в Турции сыграет с бывшей командой Пушича

Премьер-лига

Спарринг запланирован на 3 февраля

Шахтер на сборах в Турции сыграет с бывшей командой Пушича

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции сыграет контрольный матч с ФК "Вележ" Мостар.

Как сообщает пресс-служба боснийского клуба, спарринг с "горняками" состоится 3 февраля 2024 года.

"Вележ" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Боснии и Герцеговины, набрав 33 очка. Интересно, что именно за эту команду в бытность игроком выступал нынешний наставник "Шахтера" Марино Пушич.

Ранее был анонсирован спарринг против польского "Леха".

Напомним, что в общей сложности "Шахтер" запланировал 6 контрольных матчей.

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Источник:
FK Velež Mostar
Опубликовал: Алина Ерофеева
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