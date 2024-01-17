Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер на сборах в Турции сыграет с бывшей командой Пушича
Спарринг запланирован на 3 февраля
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции сыграет контрольный матч с ФК "Вележ" Мостар.
Как сообщает пресс-служба боснийского клуба, спарринг с "горняками" состоится 3 февраля 2024 года.
"Вележ" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Боснии и Герцеговины, набрав 33 очка. Интересно, что именно за эту команду в бытность игроком выступал нынешний наставник "Шахтера" Марино Пушич.
Ранее был анонсирован спарринг против польского "Леха".
Напомним, что в общей сложности "Шахтер" запланировал 6 контрольных матчей.
Популярное сейчас
- Враг атаковал Украину "шахедами" и ракетами. Силы ПВО работали в пяти областях
- Моуриньо уволен, Ярмолюк вылетел, Шахтер отдал в аренду бразильца. Главные новости за 16 января
- Известны системные требования и цена S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля
- Лунин отреагировал на триумф Реала в Суперкубке Испании
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО