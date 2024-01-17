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"С первых дней пребывания здесь Гитис стремится учить украинский язик". Тренер Колоса – о литовском новичке

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"Сборник" Литвы – в Коваливке

"С первых дней пребывания здесь Гитис стремится учить украинский язик". Тренер Колоса – о литовском новичке

Фото: ФК Колос

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Рулевой коваливского "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал появление в его команде первого зимнего новобранца – 24-летнего литовского нападающего Гитиса Паулаускаса. До приезда в Украину этот футболист защищал цвета албанского клуба "Эгнатия".

"Это габаритный форвард, являющийся игроком силового плана, – дает характеристику новичку главный тренер "Колоса". – Паулаускас является членом национальной сборной Литвы, у него есть все качества и условия для того, чтобы прогрессировать. Мы надеемся, что Гитис усилит нашу игру уже сейчас и поднимет уровень конкуренции среди игроков атаки. И при этом не будет останавливаться в росте мастерства и в дальнейшем. В "Колосе" литовец, кандидатуру которого мы рассматривали еще полгода назад, появился благодаря эффективно сработавшей нашей службе скаутинга. Из нескольких игроков, предложенных нашему тренерскому штабу, мы остановили свой выбор на Гитисе. К тому же желание перейти в нашу команду было и у самого футболиста – а это имеет для нас большое значение. Мы довольны, что Паулаускас приехал к нам и заключил контракт, ведь в это тяжелое время для Украины не каждый игрок хочет играть в нашей стране. Новичок появился в Коваливке с самого начала зимней подготовки к весенней части соревнований – 10 января. С первых дней пребывания в "Колосе" Гитис стремится учить украинский язык – и это очень радует. За небольшое время он уже овладел несколькими наиболее употребляемыми фразами – "добрий день", "до побачення". Да и футбольный язык, понятный всем, никто не отменял".

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Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк Гитис Паулаускас
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