Заря назвала спарринг-партнеров на турецких сборах

"Заря" запланировала ряд контрольных матчей на тренировочных сборах в Турции. Отмечается, что возможны изменения, но пока ситуация такова.

Расписание спаррингов луганской команды выглядит так:

26 января - "Краковия" Краков (Польша)

31 января - "Ягеллония" Бялисток (Польша)

4 февраля - "Динамо" Тбилиси (Грузия)

9 февраля - "Лехия" Гданьск (Польша)

14 февраля - "Динамо" Батуми (Грузия)

Перед возвращением в Украину "Заря" проведет еще один товарищеский поединок. Пока имя соперника еще неизвестно.