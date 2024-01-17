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Заря назвала спарринг-партнеров на турецких сборах
Луганчане проведут как минимум 6 матчей
"Заря" запланировала ряд контрольных матчей на тренировочных сборах в Турции. Отмечается, что возможны изменения, но пока ситуация такова.
Расписание спаррингов луганской команды выглядит так:
- 26 января - "Краковия" Краков (Польша)
- 31 января - "Ягеллония" Бялисток (Польша)
- 4 февраля - "Динамо" Тбилиси (Грузия)
- 9 февраля - "Лехия" Гданьск (Польша)
- 14 февраля - "Динамо" Батуми (Грузия)
Перед возвращением в Украину "Заря" проведет еще один товарищеский поединок. Пока имя соперника еще неизвестно.
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Источник:ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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