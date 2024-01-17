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Заря назвала спарринг-партнеров на турецких сборах

Премьер-лига

Луганчане проведут как минимум 6 матчей

Заря назвала спарринг-партнеров на турецких сборах

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"Заря" запланировала ряд контрольных матчей на тренировочных сборах в Турции. Отмечается, что возможны изменения, но пока ситуация такова.

Расписание спаррингов луганской команды выглядит так:

  • 26 января - "Краковия" Краков (Польша)
  • 31 января - "Ягеллония" Бялисток (Польша)
  • 4 февраля - "Динамо" Тбилиси (Грузия)
  • 9 февраля - "Лехия" Гданьск (Польша)
  • 14 февраля - "Динамо" Батуми (Грузия)

Перед возвращением в Украину "Заря" проведет еще один товарищеский поединок. Пока имя соперника еще неизвестно.

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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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