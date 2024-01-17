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Верес официально подписал второго зимнего новичка

Премьер-лига

Он является воспитанником "Динамо"

Верес официально подписал второго зимнего новичка

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" объявил о подписании второго зимнего новичка. Им стал 23-летний защитник Александр Мельник.

Футболист заключил с ровенским клубом контракт сроком на два с половиной года - до завершения сезона-2025/26.

Мельник является воспитанником Академии киевского "Динамо", который на взрослом уровне защищал цвета "Александрии" и "Миная". В первой части текущей кампании он провел 8 матчей за закарпатскую команду, без результативных действий.

Вызывался в юношеские сборные Украины U-16 и U-17.

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Верес (Ровно) Александр Мельник
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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