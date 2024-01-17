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Верес официально подписал второго зимнего новичка
Он является воспитанником "Динамо"
Фото: НК Верес
"Верес" объявил о подписании второго зимнего новичка. Им стал 23-летний защитник Александр Мельник.
Футболист заключил с ровенским клубом контракт сроком на два с половиной года - до завершения сезона-2025/26.
Мельник является воспитанником Академии киевского "Динамо", который на взрослом уровне защищал цвета "Александрии" и "Миная". В первой части текущей кампании он провел 8 матчей за закарпатскую команду, без результативных действий.
Вызывался в юношеские сборные Украины U-16 и U-17.
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Источник:НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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