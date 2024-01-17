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Директор Оболони: У нас сейчас нет конкретных предложений по Краснопиру

Премьер-лига

В клубе даже не готовы отпускать своего игрока

Директор Оболони: У нас сейчас нет конкретных предложений по Краснопиру

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Директор "Оболони" Александр Резниченко прокомментировал трансферные слухи вокруг форварда киевского клуба Игоря Краснопира.

Ранее сообщалось, что неназванный клуб УПЛ готов заплатить полмиллиона за Краснопира.

"На этот момент никаких конкретных предложений по Игорю у нас нет. Тем более, пока мы такие вопросы и не рассматривали бы, поскольку у нас стоят свои задачи и такие футболисты нам нужны. Молодых и качественных нападающих сейчас большой дефицит в нынешнем футболе.

Если он будет дальше прогрессировать – это зависит и от тренеров, и от него, если требования к себе не убавит, а будет работать как сейчас, то, думаю, у этого парня есть перспектива заиграть где-то и в зарубежном клубе", – сказал Резниченко.

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Оболонь (Киев) Александр Резниченко Игорь Краснопир
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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