Шахтер объявил о проведении спарринга с чемпионом Болгарии

Определился еще один соперник "Шахтера" во время зимних сборах в Турции.

Подопечные Марино Пушича сыграют контрольный матч с чемпионом Болгарии "Лудогорцем", сообщает пресс-служба "горняков". Игра состоится в воскресенье, 21 января, в Анталье на арене "Мардан Стедиум". Старт поединка - в 16:30 по киевскому времени.

Все спарринги "оранжево-черных" будут показаны в прямом эфире на YouTube-канале "Шахтера".

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Первый официальный матч после зимней паузы "Шахтер" проведет в Лиге Европы УЕФА с "Марселем". Игра состоится 15 февраля в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе".

Ранее боснийский "Вележ" Мостар объявил о проведении контрольного матча с "Шахтером".