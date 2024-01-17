  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер объявил о проведении спарринга с чемпионом Болгарии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер объявил о проведении спарринга с чемпионом Болгарии

Премьер-лига

Встреча пройдет 21 января

Шахтер объявил о проведении спарринга с чемпионом Болгарии

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Определился еще один соперник "Шахтера" во время зимних сборах в Турции.

Подопечные Марино Пушича сыграют контрольный матч с чемпионом Болгарии "Лудогорцем", сообщает пресс-служба "горняков". Игра состоится в воскресенье, 21 января, в Анталье на арене "Мардан Стедиум". Старт поединка - в 16:30 по киевскому времени.

Все спарринги "оранжево-черных" будут показаны в прямом эфире на YouTube-канале "Шахтера".

Читайте такжеСрна и Дуляй порешали. Шахтер отправит Кастильо в аренду в Партизан

Первый официальный матч после зимней паузы "Шахтер" проведет в Лиге Европы УЕФА с "Марселем". Игра состоится 15 февраля в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе".

Ранее боснийский "Вележ" Мостар объявил о проведении контрольного матча с "Шахтером".

По теме
yellow-arrow
Директор Оболони: У нас сейчас нет конкретных предложений по Краснопиру
yellow-arrow
Верес официально подписал второго зимнего новичка
yellow-arrow
Заря назвала спарринг-партнеров на турецких сборах
Шахтер (Донецк) Лудогорец (Разград)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости