  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Полесье арендовало воспитанника Арсенала
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Полесье арендовало воспитанника Арсенала

Премьер-лига

Яссин Фортюн - игрок Полесья

Официально: Полесье арендовало воспитанника Арсенала

polissyafc.com

Новина українською

"Полесье" объявило о подписании на правах аренды правого французского полузащитника швейцарского клуба "Сьона" Яссина Фортюна.

Арендное соглашение сторон рассчитано до конца текущего сезона. По истечении срока аренды "Полесье" имеет право на выкуп футболиста.

В своей профессиональной карьере 24-летний Яссин выступал за швейцарский "Сьон" и французские "Анже" и "Шоле". За своими плечами у Яссина Фортюна есть опыт выступлений за молодежную команду лондонского "Арсенала" и выступления за молодежные сборную Франции U16, U17, U18, U19, и U20.

По теме
yellow-arrow
Пушич подтянул к тренировкам с первой командой защитника Шахтера U-19
yellow-arrow
В Полесье назвали лучшего футболиста 2023 года
yellow-arrow
Кожушко - о сборах в Испании: После украинских морозов здесь отличные условия для работы
Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости