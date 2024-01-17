Официально: Полесье арендовало воспитанника Арсенала

" Полесье " объявило о подписании на правах аренды правого французского полузащитника швейцарского клуба "Сьона" Яссина Фортюна.

Арендное соглашение сторон рассчитано до конца текущего сезона. По истечении срока аренды "Полесье" имеет право на выкуп футболиста.

В своей профессиональной карьере 24-летний Яссин выступал за швейцарский "Сьон" и французские "Анже" и "Шоле". За своими плечами у Яссина Фортюна есть опыт выступлений за молодежную команду лондонского "Арсенала" и выступления за молодежные сборную Франции U16, U17, U18, U19, и U20.