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Официально: Полесье арендовало воспитанника Арсенала
Яссин Фортюн - игрок Полесья
polissyafc.com
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Арендное соглашение сторон рассчитано до конца текущего сезона. По истечении срока аренды "Полесье" имеет право на выкуп футболиста.
В своей профессиональной карьере 24-летний Яссин выступал за швейцарский "Сьон" и французские "Анже" и "Шоле". За своими плечами у Яссина Фортюна есть опыт выступлений за молодежную команду лондонского "Арсенала" и выступления за молодежные сборную Франции U16, U17, U18, U19, и U20.
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