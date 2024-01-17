Пушич подтянул к тренировкам с первой командой защитника Шахтера U-19

" Шахтер " продолжает подготовку на своем зимнем сборе в Турции. 17 января команда провела одну тренировку в первой половине дня.

Интересно, что с первой командой работает центральный защитник Николай Огарков. Он может сыграть и на левом фланге обороны.

Стоит отметить, что юношеская команда "горняков" также проводит сборы в Турции, но отдельном от первой команды. При этом Огарков был в делегации именно "молодых горняков".

18-летний игрок в нынешнем сезоне еще не попадал в заявку на матчи основной команды. В текущем сезоне отыграл 13 матчей в юношеском чемпионате и провел 6 встреч в юношеской Лиге УЕФА.