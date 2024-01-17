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Пушич подтянул к тренировкам с первой командой защитника Шахтера U-19
Николай Огарков тренировался с первой командой Шахтера
shakhtar.com
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Интересно, что с первой командой работает центральный защитник Николай Огарков. Он может сыграть и на левом фланге обороны.
Стоит отметить, что юношеская команда "горняков" также проводит сборы в Турции, но отдельном от первой команды. При этом Огарков был в делегации именно "молодых горняков".
18-летний игрок в нынешнем сезоне еще не попадал в заявку на матчи основной команды. В текущем сезоне отыграл 13 матчей в юношеском чемпионате и провел 6 встреч в юношеской Лиге УЕФА.
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