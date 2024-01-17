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Александрия подписала португальского защитника Кампоса

Премьер-лига
Обновлено

На основе полноценного трансфера из хорватского Рудеша

Александрия подписала португальского защитника Кампоса

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" объявила о подписании 27-летнего португальского защитника Мигеля Феррейры Кампоса.

Игрок перешел в украинский клуб из хорватского "Рудеша" на основе полноценного трансфера.

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Контракт игрока с "Александрией" рассчитан до 31 мая 2026 года, то есть, на 2,5 года.

Кампос родился 19 августа 1996 года. Выступал за клубы: "Ферментелос" (Португалия), "Бейра Мар" (Португалия), "Анадия" (Португалия), "Рудеш" (Хорватия).

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ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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