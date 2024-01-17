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Директор Днепра-1: В случае перехода Русола в Карпаты его место займет Срна

Премьер-лига
Обновлено

Вячеслав Фридман уверяет, что из Днепра-1 никто никуда не идет

Директор Днепра-1: В случае перехода Русола в Карпаты его место займет Срна

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман в своеобразной днепровской шуточной форме прокомментировал информацию СМИ о том, что директор днепровского клуба Андрей Русол может перейти в "Карпаты".

– Русол сейчас не в офисе, поэтому отвечу ему через прессу. Мне уже надоело уговаривать его никуда не переходить. Пусть идет, куда хочет. У нас есть договоренность, что в случае перехода Русола в "Карпаты" его место займет Дарио Срна. Поэтому "Днепр-1" ничего не потеряет.

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А если серьезно, то отвечу так. Любая шутка хороша, если ее произносят один раз. Если шутят дважды, имею в виду ситуацию с Русолом, это уже моветон, или как говорят в народе: "Баден-Баден". Если "Трибуна" (которая выдала информацию про Русола в "Карпатах", - прим.) хочет превратиться в желтую прессу, то свою задачу она выполняет отлично и идет к этому семимильными шагами.

– Также СМИ писали, что в "Карпаты" должны перейти некоторые сотрудники административного штаба "Днепра-1".

– Никто никуда не уходит.

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– Но ваш бывший сотрудник Глеб Корниенко работает в "Карпатах". Вдруг переманить решил?

– Глеб Корниенко не сбежал от нас в "Карпаты", просто у нас с ним закончился период сотрудничества. Мы его прекратили по взаимной договоренности. Корниенко – менеджер, который физически находится в Бразилии и предлагает местных игроков. Пусть "Карпатам" предлагает бразильцев, нам пока не нужно.

– А во сколько бы вы оценили Русола, если какой-нибудь клуб его захочет переманить?

– Как можно оценить человека, который является основателем и акционером клуба? Русол не может работать в другом клубе и оставаться акционером "Днепра-1". Если без обид сравнивать работников с товаром, то Русол – это товар, который не продается.

– Кому выгодно распространять недостоверную информацию о Русоле и зачем?

– Думаю, это выгодно клубам-конкурентам "Днепра-1", а кому именно – нам неинтересно выяснять. Похоже, нас боятся, а это уже о чем-то говорит. Значит, мы идем по правильному пути.

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Андрей Русол СК Днепр-1 Карпаты (Львов) Вячеслав Фридман
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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aleks68
17.01.2024 в 21:10
не пойдёт срна в помойку фейк-1.фридман балабол.крысы бегут из фейк-1.знают че всё закончится
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Комментарии 1
aleks68
17.01.2024 в 21:10
не пойдёт срна в помойку фейк-1.фридман балабол.крысы бегут из фейк-1.знают че всё закончится
Ответить
0
1

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