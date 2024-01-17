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Директор Оболони: Краснопир не поймал звездочку - он скромный и очень порядочный парень
21-летний хавбек проводит очень неплохой сезон
Оболонь
Директор "
"Парень он сам по себе скромный и очень порядочный. Как говорят в футбольном мире, не поймал звездочку. Работать с такими игроками одно удовольствие.
Он когда пришел, его было не слышно. Но он вписался в коллектив и по человеческим, и по профессиональным качествам", - сказал Резниченко.
Ранее была информация, что неназванный клуб УПЛ
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