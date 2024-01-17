Директор Оболони: Краснопир не поймал звездочку - он скромный и очень порядочный парень

Директор " Оболони " Александр Резниченко рассказал о том, что восходящая звезда киевской команды Игорь Краснопир скромный и порядочный парень.

"Парень он сам по себе скромный и очень порядочный. Как говорят в футбольном мире, не поймал звездочку. Работать с такими игроками одно удовольствие.

Он когда пришел, его было не слышно. Но он вписался в коллектив и по человеческим, и по профессиональным качествам", - сказал Резниченко.