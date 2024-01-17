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Директор Оболони: Краснопир не поймал звездочку - он скромный и очень порядочный парень

Премьер-лига
Обновлено

21-летний хавбек проводит очень неплохой сезон

Директор Оболони: Краснопир не поймал звездочку - он скромный и очень порядочный парень

Оболонь

Новина українською

Директор "Оболони" Александр Резниченко рассказал о том, что восходящая звезда киевской команды Игорь Краснопир скромный и порядочный парень.

"Парень он сам по себе скромный и очень порядочный. Как говорят в футбольном мире, не поймал звездочку. Работать с такими игроками одно удовольствие.

Он когда пришел, его было не слышно. Но он вписался в коллектив и по человеческим, и по профессиональным качествам", - сказал Резниченко.

Ранее была информация, что неназванный клуб УПЛ предлагал за 21-летнего Крансопира полмиллиона, однако "Оболонь" отказалась продавать парня этой зимой.

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Оболонь (Киев) Игорь Краснопир
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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