Не хотят продлевать контракты. Три ключевых игрока Зари будут переведены в команду U-19

Три ключевых футболиста " Зари " не поедут на зимний зарубежный сбор первой команды в Турцию, сообщает ТаТоТаке.

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Речь идет о защитнике Игоре Снурницыне, атакующем полузащитнике Денисе Нагнойном и вингере Данииле Алефиренко.

Причина такого решения руководства "Зари" – отказ игроков продлевать контракты с клубом, которые истекают через полгода.

Также отмечается, что в ближайшее время вся троица будет тренироваться с командой U-19.

Как ранее сообщали СМИ, Алефиренко подписал предварительный контракт с "Колосом". Несколько вариантов продолжения карьеры есть и у Нагнойного. О предметном интересе к Снурницыну пока неизвестно.