Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не хотят продлевать контракты. Три ключевых игрока Зари будут переведены в команду U-19
В луганском клубе такой подход в порядке вещей
instagram.com/_alif_d
Три ключевых футболиста "
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Речь идет о защитнике Игоре Снурницыне, атакующем полузащитнике Денисе Нагнойном и вингере Данииле Алефиренко.
Причина такого решения руководства "Зари" – отказ игроков продлевать контракты с клубом, которые истекают через полгода.
Также отмечается, что в ближайшее время вся троица будет тренироваться с командой U-19.
Как ранее сообщали СМИ, Алефиренко подписал предварительный контракт с "Колосом". Несколько вариантов продолжения карьеры есть и у Нагнойного. О предметном интересе к Снурницыну пока неизвестно.
Популярное сейчас
- Бывшая первая ракетка мира приговорена к двум годам лишения свободы
- Медведев: Существование Украины будет поводом для нападения России и через 10, и через 50 лет
- Карло Анчелотти назвал сильнейшего футболиста, с которым ему приходилось работать
- "Ставит себя выше других и тянет одеяло на себя", - тренер рассказал о проблемах вингера Шахтера
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО