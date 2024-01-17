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Не хотят продлевать контракты. Три ключевых игрока Зари будут переведены в команду U-19

Премьер-лига
Обновлено

В луганском клубе такой подход в порядке вещей

Не хотят продлевать контракты. Три ключевых игрока Зари будут переведены в команду U-19

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Три ключевых футболиста "Зари" не поедут на зимний зарубежный сбор первой команды в Турцию, сообщает ТаТоТаке.

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Речь идет о защитнике Игоре Снурницыне, атакующем полузащитнике Денисе Нагнойном и вингере Данииле Алефиренко.

Причина такого решения руководства "Зари" – отказ игроков продлевать контракты с клубом, которые истекают через полгода.

Также отмечается, что в ближайшее время вся троица будет тренироваться с командой U-19.

Как ранее сообщали СМИ, Алефиренко подписал предварительный контракт с "Колосом". Несколько вариантов продолжения карьеры есть и у Нагнойного. О предметном интересе к Снурницыну пока неизвестно.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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