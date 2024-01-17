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Арсенал заинтересовался Судаковым, - источник
Очередной претендент на хавбека Шахтера
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Лондонский "Арсенал" заинтересовался 21-летним хавбеком "
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Также инсайдер подтверждает интерес к хавбеку со стороны итальянских "Наполи" и "Ювентуса".
Правда, стоит отметить, что недавно спортивных директор "Ювентус" Криштиану Джунтоли заявил, что клуб закрывает для себя зимний трансферный рынок.
Напомним, что в текущем сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за "Шахтер", в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.
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