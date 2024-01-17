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Арсенал заинтересовался Судаковым, - источник

Премьер-лига
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Очередной претендент на хавбека Шахтера

Арсенал заинтересовался Судаковым, - источник

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Лондонский "Арсенал" заинтересовался 21-летним хавбеком "Шахтера" Георгием Судаковым. Об этом сообщает журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур.

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Также инсайдер подтверждает интерес к хавбеку со стороны итальянских "Наполи" и "Ювентуса".

Читайте такжеА как же Судаков? Спортдиректор Ювентуса заявил, что зимних трансферов не будет

Правда, стоит отметить, что недавно спортивных директор "Ювентус" Криштиану Джунтоли заявил, что клуб закрывает для себя зимний трансферный рынок.

Напомним, что в текущем сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за "Шахтер", в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Опубликовал: Михаил Черныш
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