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Защитник Кривбасса: Команда готова к серьезным нагрузкам
Вячеслав Рябов рассказал, как проходит работа на зимних сборах в Испании
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Защитник "Кривбасса" Вячеслав Рябов прокомментировал старт работы на испанском зимнем сборе.
- Вячеслав, как оценишь первые дни сборов?
- Первоочередной задачей было - восстановиться после тяжелой дороги. Проходит акклиматизация, привыкаем к новым условиям проживания и тренировок. Втягиваемся в режим двухразовых тренировок.
- Классные условия для тренировок - залог плодотворных сборов?
- Конечно, здесь классные качественные поля, погода супер. Есть все, что нужно для качественной и плодотворной подготовки. Настраиваемся на хорошие сборы, надо выполнить все запланированное тренерским штабом.
- На что настраиваетесь в первую неделю?
- Важно заложить фундамент физической подготовки. Поэтому, понимаем, что первые две недели будут очень тяжелые. Команда готова работать и играть контрольные матчи на фоне серьезных нагрузок, - сказал Рябов.
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