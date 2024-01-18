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Защитник Кривбасса: Команда готова к серьезным нагрузкам

Премьер-лига

Вячеслав Рябов рассказал, как проходит работа на зимних сборах в Испании

Защитник Кривбасса: Команда готова к серьезным нагрузкам

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

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Защитник "Кривбасса" Вячеслав Рябов прокомментировал старт работы на испанском зимнем сборе.

- Вячеслав, как оценишь первые дни сборов?

- Первоочередной задачей было - восстановиться после тяжелой дороги. Проходит акклиматизация, привыкаем к новым условиям проживания и тренировок. Втягиваемся в режим двухразовых тренировок.

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- Классные условия для тренировок - залог плодотворных сборов?

- Конечно, здесь классные качественные поля, погода супер. Есть все, что нужно для качественной и плодотворной подготовки. Настраиваемся на хорошие сборы, надо выполнить все запланированное тренерским штабом.

- На что настраиваетесь в первую неделю?

- Важно заложить фундамент физической подготовки. Поэтому, понимаем, что первые две недели будут очень тяжелые. Команда готова работать и играть контрольные матчи на фоне серьезных нагрузок, - сказал Рябов.

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Кривбасс (Кривой Рог) Вячеслав Рябов
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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