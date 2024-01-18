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Официально. Днепр-1 досрочно расстался с аргентинским хавбеком

Премьер-лига
Обновлено

Эмилиано Пурита покинул команду

Официально. Днепр-1 досрочно расстался с аргентинским хавбеком

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

"Днепр-1" объявил о завершении сотрудничества с полузащитником Эмилиано Пуритой.

26-летний аргентинец присоединился к днепрянам в августе 2022. Пурита фактически не играл в составе команды, а его контракт с клубом действовал до 30 июня 2025 года. Поэтому в клубе решили расстаться с футболистом раньше этого срока.

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В текущем сезоне Эмилиано сыграл за "Днепр-1" 8 матчей (два раза выходил в старте), в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

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Источник:
СК Дніпро-1
Опубликовал: Алина Ерофеева
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