Бизимана: В Испании есть все необходимые условия для качественной подготовки

Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана рассказал о первых днях учебно-тренировочных сборов в испанском Аликанте.

- Джихад, бывал ли раньше в Аликанте?

- Да, бывал. Знаю, что здесь хороший отель, качественные тренировочные поля, тренажерный зал. Словом, все необходимые условия для качественной подготовки. Поэтому это действительно классное место для зимних сборов для "Кривбасса".

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- Нужно ли лично тебе привыкать к местному климату?

- Не думаю, что мне нужна адаптация, потому что здесь хорошая погода. Всем нравятся такие благоприятные условия. Теперь, когда отпуск позади, надо плодотворно поработать и двигаться дальше. Впереди много контрольных матчей, в которых мы надеемся показать свои хорошие качества, хотя и будем играть под нагрузками, - сказал Бизимана.