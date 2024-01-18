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Бизимана: В Испании есть все необходимые условия для качественной подготовки
Криворожцы проводят сборы в испанском Аликанте
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана рассказал о первых днях учебно-тренировочных сборов в испанском Аликанте.
- Джихад, бывал ли раньше в Аликанте?
- Да, бывал. Знаю, что здесь хороший отель, качественные тренировочные поля, тренажерный зал. Словом, все необходимые условия для качественной подготовки. Поэтому это действительно классное место для зимних сборов для "Кривбасса".
- Нужно ли лично тебе привыкать к местному климату?
- Не думаю, что мне нужна адаптация, потому что здесь хорошая погода. Всем нравятся такие благоприятные условия. Теперь, когда отпуск позади, надо плодотворно поработать и двигаться дальше. Впереди много контрольных матчей, в которых мы надеемся показать свои хорошие качества, хотя и будем играть под нагрузками, - сказал Бизимана.
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