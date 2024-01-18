  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бизимана: В Испании есть все необходимые условия для качественной подготовки
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бизимана: В Испании есть все необходимые условия для качественной подготовки

Премьер-лига

Криворожцы проводят сборы в испанском Аликанте

Бизимана: В Испании есть все необходимые условия для качественной подготовки

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана рассказал о первых днях учебно-тренировочных сборов в испанском Аликанте.

- Джихад, бывал ли раньше в Аликанте?

- Да, бывал. Знаю, что здесь хороший отель, качественные тренировочные поля, тренажерный зал. Словом, все необходимые условия для качественной подготовки. Поэтому это действительно классное место для зимних сборов для "Кривбасса".

Читайте такжеЗащитник Кривбасса: Команда готова к серьезным нагрузкам

- Нужно ли лично тебе привыкать к местному климату?

- Не думаю, что мне нужна адаптация, потому что здесь хорошая погода. Всем нравятся такие благоприятные условия. Теперь, когда отпуск позади, надо плодотворно поработать и двигаться дальше. Впереди много контрольных матчей, в которых мы надеемся показать свои хорошие качества, хотя и будем играть под нагрузками, - сказал Бизимана.

По теме
yellow-arrow
Легионер Динамо ведет переговоры с клубом Эредивизи
yellow-arrow
Верес подписал черногорского легионера - СМИ
yellow-arrow
Официально. Днепр-1 досрочно расстался с аргентинским хавбеком
Кривбасс (Кривой Рог) Джихад Бизимана
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости